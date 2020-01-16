قمح نجران.. موسم وفير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران
لمزارع القمح بمنطقة نجران حكايات وإرث زراعي يتكرر بشكل موسمي، حيث تتشكل هذه الأيام مساحات واسعة من حقول القمح الخضراء تتمايل سنابلها لتأذن بموسم وفير اقترب حصاده، حاملا في تفاصيله الصورة الذهنية لجودة «البر» النجراني وشهرته.
ومع بداية فصل الشتاء في المنطقة يبدأ موسم زراعة بذور البر الذي يتم حصاده بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من زراعته، ويأتي صنف «السمراء» كما يسمى محليا من أجود أنواع البر النجراني ويكثر الطلب عليه من داخل المنطقة وخارجها، ويبلغ متوسط سعر المد - ما يعادل ثلاثة كيلو جرامات - 20 ريالا، فيما يبلغ متوسط الأنواع الأخرى من «الصما والزراعي» عشرة ريالات للمد الواحد.
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