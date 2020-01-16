إحالة طلب التصديق على اتفاقيات العمل الدولية إلى جدول أعمال الشورى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس خلال اجتماعها أمس الأول، عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور عام 1994م، واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964م.
كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
وقررت إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.
كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439 / 1440، إضافة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439 - 1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2 ) وتاريخ 6 / 2 /
1413هـ، والمقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ.
ووافقت الهيئة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.
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