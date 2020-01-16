عاجل : تحالف جديد يضم 5دول كبرى يعلن مواجهة إيران.. واجتماع دولي عاجل يتعهد بملاحقة المسؤولين الإيرانيين

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عدن - ياسمين التهامي - عقد وزراء خارجية الدول التي كان مواطنوها بين ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة.

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وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأفغانستان وأوكرانيا إنه يجب على إيران أن تسمح "بتحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل"، كما طالبوا بمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباني أنه "يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها"، فيما رحبت الدول المعنية بالالتزام الذي أبدته إيران تجاه هذه القضية إلى غاية اليوم.

وأعلنت طهران قبل أيام أنها أسقطت طائرة مدنية أوكرانية "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وقتل في الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

المصدر: "رويترز"