شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة في سيارة المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بعد أيام من كشفه علاقة الإمارات بـ“إسرائيل“.. وهكذا كان مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أيام من قرار القضاء الكويتي باستدعاء المفكر عبدالله النفيسي واعتقاله بتهمة الإساءة لدولة الإمارات، عبر تغريدة كشف فيها أن أبوظبي يديرها محمد دحلان التابع للموساد الإسرائيلي.. كشف محامي النائب الكويتي السابق والمفكر عبدالله النفيسي، اليوم الخميس، عن تلقى رسالة تهديد لاغتيال موكله عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.

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عبوة ناسفة في سيارة المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بعد أيام من كشفه علاقة الإمارات بـ“إسرائيل“.. وهكذا كان مصيره



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وقال المحامي عادل عبدالهادي في بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن ”التهديد ورد في رسالة الكترونية لموقع صحيفة ”القبس“ الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود“، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن التهديد.

وأضاف المحامي أنه تواصل مع النفيسي مباشرة بعد رسالة التهديد، حيث يتواجد حالياً خارج البلاد، مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التهديد الوارد، ومخاطبة الجهات الأمنية، بعد معلومات بوجود محاولة لاغتياله.

ونشر المحامي عبدالهادي فحوى الرسالة المرسلة ومفادها أن ”جريدة القبس تلقت رسالة من حساب إلكتروني تطلب تحذير الدكتور عبدالله النفيسي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في سيارته، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر وحماية النائب السابق“.