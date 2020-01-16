صورة نادرة للملك خالد والملك فهد خلال حديث عفوي بينهما في روضة الخفس

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة للملك خالد والملك فهد، رحمهما الله، في روضة الخفس خارج مدينة الرياض؛ حيث كان يدور بينهما حديث عفوي.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1976م (1396 هـ)، الملك خالد يجلس على الأرض في الهواء الطلق برفقة أخيه الملك فهد الذي كان ولياً للعهد حينذاك، والابتسامة على وجهيهما خلال حديثهما.