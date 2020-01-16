علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على واقعة ضبط عدد من الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، مشيرةً إلى أن استيراد المفترسات يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليه النظام.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت الواقعة وقامت بتسلم الضبطية، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، مشددةً على أن استيراد الأفراد والمؤسسات للحيوانات المفترسة أو اقتناءها مُخالف للنظام.
بدوره أكد نائب رئيس الهيئة، هاني تطواني، أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع شامل للبيئة يصل فيها سقف عقوبات الصيد الجائر إلى 30 مليون ريال.
وأوضح تطواني في مداخلة مع قناة “العربية”، أن الهيئة تعاملت خلال عام 2019 مع 500 مخالفة صيد جائر، قبل أن تجري إحالة المتورطين فيها إلى المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مهربي الفهود.. ومسؤول: سنرفع سقف مخالفات الصيد لـ30 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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