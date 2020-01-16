السعودية اليوم / إيقاف 124 شخصًا بين مهاجرين ومهربين والقبض على ثلاثة عناصر إرهابية بالجزائر



الجزائر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أوقفت عناصر من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 124 شخصًا بين مهاجرين ومهربين، في عمليات مختلفة بعدد من مدن البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه تم إيقاف 121 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بالعديد من المدن الجزائرية، بينهم 95 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم وسط البحر بصدد التوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه تم إيقاف ثلاثة مهربين، بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار، وضبط لديهم 16 مولدًا كهربائيًا، و 5 مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن.

وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بمحافظتي تبسة وبومرداس، فيما دمرت عناصر أخرى ستة مخابئ للإرهابيين، بعد كشفها بمحافظة المدية.

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19:41ت م

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