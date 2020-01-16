السعودية اليوم / وكيل وزارة الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد جمهورية بنين



جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

استقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة في جدة اليوم، رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية بنين سامو سعيدو ادامبي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية بنين بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، ورئيس وفد شؤون حجاج جمهورية بنين اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من بنين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه هنأ رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية بنين حكومة المملكة العربية

// انتهى //

19:15ت م

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جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة في جدة اليوم، رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية بنين سامو سعيدو ادامبي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية بنين بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، ورئيس وفد شؤون حجاج جمهورية بنين اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من بنين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه هنأ رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية بنين حكومة المملكة العربية السعودية على نجاح موسم حج العام الماضي، مؤكداً أن الجهود والإستعدادات المبكرة دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم كافة الخدمات و التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //19:15ت م0167

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