السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 بدولة الكويت



الكويت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة , اليوم , فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد معاليه العروض الجوية لفريق الصقور

الجدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .

// انتهى //

17:18ت م

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الكويت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسزار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة , اليوم , فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.وشاهد معاليه العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات ، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.الجدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .// انتهى //17:18ت م0153

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