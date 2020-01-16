السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 10 مهاجرين غير شرعيين



تونس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أوقف الأمن التونسي اليوم، 10 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن زورق مطاطي على بعد حوالي 3 آميال من سواحل مدينة سوسة شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم للقضاء من آجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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17:08ت م

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