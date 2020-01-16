السعودية اليوم / قوة دفاع البحرين تكرم القوات الملحقة بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة



المنامة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أقيم بقوة دفاع البحرين اليوم حفل تكريم للقوات المسلحة للمملكة العربية

ونقل مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية خلال الحفل تحيات وتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، للضباط وضباط الصف والأفراد المكرمين من القوات السعودية والإماراتية الملحقين بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم التي يبذلونها مع إخوانهم من قوات درع الجزيرة المشتركة والتي ترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.

// انتهى //

17:08ت م

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المنامة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأقيم بقوة دفاع البحرين اليوم حفل تكريم للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية والقوات المسلحة لدولة الإمارات الملحقة بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، حيث تم منح ضباط القوات السعودية والإماراتية نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الأولى ومنح ضباط الصف والأفراد نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الثانية.ونقل مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية خلال الحفل تحيات وتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، للضباط وضباط الصف والأفراد المكرمين من القوات السعودية والإماراتية الملحقين بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة.ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم التي يبذلونها مع إخوانهم من قوات درع الجزيرة المشتركة والتي ترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.// انتهى //17:08ت م0146

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