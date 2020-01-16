السعودية اليوم / محافظ القريات المكلف يجتمع برؤساء المراكز التابعة



القريات 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020م واس

اجتمع محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد اليوم بصالة الاجتماعات بالمحافظة برؤساء المراكز التابعة لمحافظة القريات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات التنموية للمراكز والقرى التابعة للمحافظة، كما بُحثت مواضيع التعديات والكسارات والمجمعات التعدينية.

وأكد محافظ القريات في نهاية الاجتماع ضرورة التقيد بالتوجيهات الكريمة فيما يخص متابعة المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المجالات .

//انتهى//

17:06ت م

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