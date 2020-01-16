السعودية اليوم / الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تختتم اجتماعاتها في دبي باعتماد التوصيات النهائية



دبي 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت برئاسة جمهورية العراق وبحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اعتمد خلالها المكتب التنفيذي التوصيات النهائية المقدمة من "اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي" بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي المؤلف من وزراء الإعلام العربي وممثليهم، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وألقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة كلمة خلال الجلسة الختامية لأعمال هذه الاجتماعات قدم فيها أحر التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومة وشعباً بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله - , داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بنادي دبي للصحافة على استضافتها للاجتماع التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تزامناً مع احتفالاتها بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020, مقدماً التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة على توليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب, ومتمنيًا التوفيق والسداد.

وضمّ جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

ويأتي على رأس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بند القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من البنود الأساسية الأخرى، ومن بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والإعلام الإلكتروني ، وميثاق الشرف الإعلامي فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

واعتمد الاجتماع الختامي تقرير توصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، الذي عقد بتاريخ 16 و17 / 12 / 2019 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وتكليف الأمانة العامة (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بمتابعة تنفيذ توصياته، وتكليف الأمانة العامة بتعميم مدونة التحرير المرجعية عند التعاطي مع الأحداث الإرهابية والمعتمدة لدى الجمهورية التونسية , على وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.

ووافق الاجتماع على دعوة مملكة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع "التربية الإعلامية".

// انتهى //

17:01ت م

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