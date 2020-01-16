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شؤون الحرمين تستثمر التقنية في التوجيه والإرشاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون العلمية والفكرية الملتقى العلمي الثقافي الأول بمقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.

وافتتحت جلسات اليوم الأخير، بجلسة عنوانها «أثر رؤية المملكة (2030) في تحقيق رسالة التوجيه والإرشاد في الحرمين الشريفين» أكد فيها مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد الشويعر أن المكتبة حرصت على إقامة هذا الملتقى لإبراز الجهود العلمية والدعوية والثقافية ونشر رسالة الحرمين الشريفين العالمية.

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وأضاف أن أهم مرتكزات الرؤية هي الحرمين الشريفين من خلال برنامج خدمة الحاج والمعتمر وتسخير الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، كما أن الرئاسة استثمرت التقنية في خدمة الأعمال التوجيهية والإرشادية، ومنها الترجمة المباشرة للدروس والخطب، مشيرا إلى أن الرئيس العام وجه بإنشاء وكالة متكاملة للترجمة والشؤون التقنية، ومع التحولات الرقمية التي تشهدها الرئاسة أصبح تقديم هذه الخدمات أسهل، وتقدم عن بعد، ومن ذلك مقرأة الحرمين الشريفين والتي تضم طلابا وطالبات من مختلف دول العالم.

وحملت الجلسة الأخيرة في الملتقى عنوان «الوسطية والاعتدال» أوضح فيها مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال علي النافعي أن الرئاسة تولي الأمن الفكري والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف أهمية كبرى، مشيدا بالملتقى الذي يبرز الجهود الكبرى التي تبذلها الرئاسة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ومنها الوسطية والاعتدال وتحصين العقل من الأفكار الهدامة والجارفة التي استغلها البعض بمسميات الحرية وغيرها.

وأكد النافعي جهود المملكة في تعزيز الاعتدال ومحاربة التطرف من خلال تأسيس مركز الحرب الفكرية، وتأسيس معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتبني الجامعات السعودية لمنهج الوسطية والاعتدال، إضافة إلى جهود الرئاسة في هذا المجال من خلال هيكلها الإداري، والذي يضم إدارة عامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال، ويضم إدارات عدة تتبنى الحوار والوسطية ونشر ثقافة الحوار، وترتبط بوكالة الشؤون العلمية والفكرية.