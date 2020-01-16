مقتل جندي عراقي في هجوم داعشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - العراق
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لعناصر تنظيم داعش قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل(400 كلم شمال بغداد).
وقال العقيد صالح شريف من قيادة عمليات نينوى إن «عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ناحية ربيعة الواقعة على الحدود السورية العراقية، وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اعتقلت داعشيتين، إحداهما سورية، والثانية عراقية في منطقة الشعارين بالبلدة القديمة في الموصل، موضحا أن العراقية كانت مسؤولة المفتشات الداعشيات في ديوان الحسبة.
وذكر المصدر أن «الطائرات العراقية قصفت أوكارا لتنظيم داعش في جبال العطشانة، ودمرت ثلاثة منها، وقتلت سبعة من عناصر داعش».
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