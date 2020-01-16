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إجلاء 65 سوريا من لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت أعلن الصليب الأحمر اللبناني إجلاء أكثر من 65 شخصا من النازحين السوريين إثر حريق مفاجىء شب بمخيمهم في بلدة تلعباس الغربي بمدينة عكار في شمال لبنان. وقال الصليب الأحمر اللبناني، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، إنه تم نقل النازحين إلى خيم آمنة وغير متضررة بعد أن أتى الحريق على 13 خيمة بالكامل. وأشار إلى إخماد النيران ومنع تمدد الحريق إلى باقي الخيم، لافتا إلى إسعاف ثلاثة أشخاص جراء الحريق ونقلهم إلى أحد المستشفيات للعلاج. وأوضح أنه تم توزيع مساعدات سريعة على العائلات المتضررة، وهي مساعدات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع منظمة «كونسرن».



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