مصر والسودان وإثيوبيا تقترب من اتفاق نهائي حول سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة
أعلنت مصر أن البيان الختامي لاجتماع واشنطن حول سد النهضة تضمن العناصر والمحددات الرئيسة للاتفاق النهائي حول السد، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الاتفاق يتضمن آلية للتنسيق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعرب لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وكان الاجتماع الذي عقد في واشنطن بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي قد صدر عنه بيان ختامي تضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده بواشنطن.
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