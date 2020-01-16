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39 قتيلا من قوات الأسد في إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت قتل 39 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة إثر معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت فجر أمس، جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة، مما أسفر عن مقتل 22 عنصرا من الفصائل، مقابل 17 عنصرا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها.



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