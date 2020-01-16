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نائب وزير الدفاع: «برنيس مصر» محور رئيس لمواجهة التهديدات بالبحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر أهمية القاعدة التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، حيث تعد هذه القاعدة محورا رئيسا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

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وترأس نائب وزير الدفاع، أمس الأول وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين الشيخ ناصر آل خليفة، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوفة وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة، في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل أمس الأول إلى مصر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر الفريق أول محمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك، توجه إلى صالة الاستقبال الرئيسة المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم لمنصة الحفل الرئيسة لحضور فعاليات حفل افتتاح القاعدة، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر(2020)، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.