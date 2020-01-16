شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» : فريق عمل لمعالجة الطلبات العالقة بـ«سفير٢» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، صدر توجيه من وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة د.حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن، أكدت أنها تتابع إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير٢"، مشددة على حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة.