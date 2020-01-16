تشكيل فريق عمل لبحث ومعالجة إشكاليات مبتعثي سفير 2

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتشكيل فريق عمل برئاسة د. حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين في برنامج سفير٢.

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كما تضمنت توجيهات الوزير التوجه حالًا للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري.

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