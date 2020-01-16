شكرا لقرائتكم الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب البنوك السعودية على تويتر عدة نصائح حول الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر للتأكد من عدم إجراء عمليات سحب غير قانونية أو وصول أحدهم إلى البيانات المصرفية خارج المملكة. Advertisements وقالت البنوك السعودية عليك اتباع ما يلي بعد السفر: تغيير أرقامك السرية دوريًا خاصة عند العودة من الخارج.

اختر أرقامًا عشوائية غير متسلسلة أو مكررة.

راجع كافة كشوف الحسابات الخاصة ببطاقتك.

تواصل مع البنك فورًا إذا وجدت أي اختلاف. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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