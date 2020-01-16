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الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر

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2020-01-16

الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب البنوك على تويتر عدة نصائح حول الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر للتأكد من عدم إجراء عمليات سحب غير قانونية أو وصول أحدهم إلى البيانات المصرفية خارج المملكة.

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وقالت البنوك السعودية عليك اتباع ما يلي بعد السفر:

  • تغيير أرقامك السرية دوريًا خاصة عند العودة من الخارج.
  • اختر أرقامًا عشوائية غير متسلسلة أو مكررة.
  • راجع كافة كشوف الحسابات الخاصة ببطاقتك.
  • تواصل مع البنك فورًا إذا وجدت أي اختلاف.

 

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