- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هل تزيد الجلطات في الشتاء ؟ الحبيب يجيب بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تزيد الجلطات في الشتاء ؟ الحبيب يجيب بالفيديو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد د. وليد الحبيب رئيس جمعية قصور القلب ازدياد الجلطات وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام حتى مع تفاوت درجات الحرارة.
وقال الحبيب خلال استضافته مع قناة الإخبارية: إن من الأسباب ذلك هو زيادة التخثر في الدم وضيق مستوى الشرايين وكذلك زيادة الأدرنالين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هل تزيد الجلطات في الشتاء ؟ الحبيب يجيب بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.