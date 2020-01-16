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2020-01-16 هل تزيد الجلطات في الشتاء ؟ الحبيب يجيب بالفيديو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد د. وليد الحبيب رئيس جمعية قصور القلب ازدياد الجلطات وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام حتى مع تفاوت درجات الحرارة. وقال الحبيب خلال استضافته مع قناة الإخبارية: إن من الأسباب ذلك هو زيادة التخثر في الدم وضيق مستوى الشرايين وكذلك زيادة الأدرنالين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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