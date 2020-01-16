فرنسا: لودريان يزور الرياض لمناقشة خفض التصعيد بالمنطقة

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الخارجية الفرنسية أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يشكل مصدر قلق رئيس لباريس.

وقالت العربية نقلاً عن الخارجية الفرنسية القول إن الوزير جان إيف لودريان سيناقش خلال زيارته إلى الرياض اليوم خفض التصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، استقبل في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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