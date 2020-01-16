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2020-01-16 الغذاء والدواء : تجاوز جرعة باراسيتامول يسبب تليف الكبد متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تجاوز الجرعة المحددة لعقار باراسيتامول لأنه قد يسبب تليف الكبد خاصة لدى الأطفال. Advertisements وقالت الهيئة إن التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ باراسيتامول قد ينتج عنها تلف الكبد خاصة في الأطفال دون سن الـ14 عاماً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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