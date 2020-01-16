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الغذاء والدواء : تجاوز جرعة باراسيتامول يسبب تليف الكبد

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2020-01-16

الغذاء والدواء : تجاوز جرعة باراسيتامول يسبب تليف الكبد

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تجاوز الجرعة المحددة لعقار باراسيتامول لأنه قد  يسبب تليف الكبد خاصة لدى الأطفال.

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وقالت الهيئة إن التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ باراسيتامول قد ينتج عنها تلف الكبد خاصة في الأطفال دون سن الـ14 عاماً.

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