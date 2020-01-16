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الإطاحة بلصوص نفذوا 11 جريمة سرقة أموال ومجوهرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر تورطوا في اقتحام منازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين الثلاثة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات. وأضاف «بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 11 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرطة بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة».



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