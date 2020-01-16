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مصادرة ألعاب عشوائية ومولدات كهربائية بحدائق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة الإمام لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام. وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية، وسيارات كهربائية ودراجات هوائية، ومولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، وتمت مصادرة جميع الألعاب التي كانت تحت تصرف عمالة مخالفة بعد هروبهم من الموقع.

وأكد المشيخي أن مراقبي البلدية يبذلون جهودا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظا على سلامتهم وراحتهم.