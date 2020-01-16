شكرا لقرائتكم خبر

إدراج الحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يسعى الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى إدراج الحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان، حيث أكدت من جديد البلدان خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدة أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية، بغية إنجاز التنمية المستدامة، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة. Advertisements حقائق القضاء والشرطة الأكثر تضررا من الفساد

استقرت نسبة السجناء المحتجزين دون صدور أحكام في العقد الأخير عن نسبة 31 % من مجموع السجناء

يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية نحو 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا

يعيش ما يقارب من 28.5 مليون طفل ممن هم في سن الدراسة الابتدائية في المناطق المتأثرة بالنزاع

سجلت وفيات 73 % من الأطفال دون سن الخامسة، إلا أنه لم تسجل إلا وفيات 46 % من الولادات فقط في أفريقيا جنوب الصحراء العنف ضد الأطفال يؤثر العنف ضد الأطفال على نحو مليار طفل في جميع أنحاء العالم ويكلف المجتمعات حوالي 7 تريليونات دولار في السنة

يعيش 9 من 10 أطفال في بلدان لا يحظر فيها العقاب البدني بالكامل مما يترك 732 مليون طفل دون حماية قانونية

تعرض 1 من 3 طلاب للتخويف من قبل أقرانهم في المدرسة في الشهر الماضي، وشهد واحد على الأقل من كل 10 أطفال تجربة البلطجة الالكترونية

50 % من أطفال العالم يتعرضون للعنف كل عام

1 من 3 مستخدمين للانترنت في جميع أنحاء العالم هو طفل و800 مليون منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

1 من 10 أطفال يتعرضون للإيذاء الجنسي قبل سن 18 عاما

كل 5 دقائق يقتل طفل بالعنف في العالم

زادت تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال من مليون عام 2014 إلى 45 مليونا عام 2018

تأثر 246 مليون طفل في جميع أنحاء العالم بالعنف المرتبط بالمدرسة كل عام الهدف بحلول 2030 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان

ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم

توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد

الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر إدراج الحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.