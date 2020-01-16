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"البلسم" تقدم مساعدات طبية لأبرز المنظمات الخيرية في غينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قدمت منظمة البلسم الدولية، حزمةً من التبرعات العينية للمرضى وعدد من الأدوات والاجهزة والمستهلكات الطبية، لمنظمة بروسمي الخيرية في كوناكري غينيا.

وجاءت تلك التبرعات خلال زيارة وفد من منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة استاذ وجراح القلب البروفيسور عماد بخاري للعاصمة الغينية كوناكري، وذلك للقاء وفد من منظمة بروسمي الخيرية في غينيا، التي أنشأتها وترأسها دوجني كوندي السيدة الأولى في غينيا.

وبحث الوفدان خلال الزيارة قام بها على اربع من المستشفيات ميدانياً، مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة قيام وفد المنظمة بزيارة شملت بعض المستشفيات المتخصصة في علاج امراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الاطفال، والعناية الطبية.

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ومنحت المنظمة لمستشفى كوشنر ومستشفى دونكا، مركز العناية بالأطفال الخدج وسوء التغذية معدات جراحة عامة وخاصة بعلاج أمراض الصدر والأطفال، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز إدخال أنبوب التنفس الصناعي، وأجهزة مراقبة حرارة الأطفال والكبار، واجهزة قياس قياس الضغط، ‏وأجهزة قياس السكر وقياس الأكسجين، بالإضافة إلى معدات جراحة النساء والولادة، ومعدات الولادة الصعبة.

وهدفت الزيارة الميدانية تلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة التي من المتوقع أن تقوم بها منظمة البلسم الدولية، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية في غينيا.

وأكد المدير التنفيذي للبلسم العمل عند عودة الوفد الزائر على دراسة ما يمكن ان يقدم مستقبلا لتلك المستشفيات، سواء على شكل تبرعات عينية او ارسال بعثات طبية في تخصصات محددة، وفق الاحتياجات التي اطلع عليها الوفد اثناء زيارته.

والتقى الوفد خلال الزيارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين الجارلله، الذي أثنى بدوره على الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المنظمة، سائلاً المولى لها ولفريق عملها التوفيق والسداد.