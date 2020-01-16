شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الأميرة المثيرة للجدل “هيفاء بنت عبدالعزيز“ التي أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينها في منصب رفيع؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته بتعيين الأميرة، هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوبة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو ما يُعرف بـ”يونسكو”.

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من هي الأميرة المثيرة للجدل “هيفاء بنت عبدالعزيز“ التي أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينها في منصب رفيع؟؟



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والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز حاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن.

بدأت الأميرة هيفاء مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود.

عينت كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP.

كما تم تعيينها رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين.

كما أنها الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.