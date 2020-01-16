الموافقة على محطات وقود متنقلة لتوفير الخدمة في أي مكان

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وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مطالب المستثمرين بتشغيل محطات وقود متحركة لطلب تعبئة الوقود في أي مكان . وتتكون تلك المحطات من خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة ، مع توفير وسائل الأمان والإلتزام بالإشتراطات التي حددتها لائحة محطات الوقود الثابتة والمتحركة . ولن يُسمح بوقوف المحطات المتحركة أسفل المباني أو بمواقف السيارات المغطاه لرفع مستوى الأمان ، مع تحديث الإشتراطات لتتواكب مع كل ما هو جديد . وتهدف تلك الخطوة لتسهيل الحركة والحد من الحوادث المرورية وفتح مشروعات جديدة أمام المستثمرين بما يرفع مستوى الخدمة .





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