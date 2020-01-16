السعودية اليوم / فريق من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يتأهل للنهائيات العالمية للروبوت



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

فاز أحد فرق برنامج "علماء المستقبل" التي أهلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , بالمركز الأول في مسابقة "تحدي فيرست التقنية للروبوت"، والتي أقيمت في مدينة جازان مؤخراً بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، وعلى أثر ذلك تأهل الفريق للنهائيات العالمية للروبوت والتي ستقام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن برنامج "علماء المستقبل" والذي تم تأهيل الطلبة من خلاله - وهو أحد برامج مبادرة تحفيز الناشئ للانخراط في مجالات العلوم والتقنية - مظلةً لعدة نشاطات معرفية، مثل برنامج المدينة البحثي الإثرائي وبرنامج صناع وورش عمل الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز ثقافة العلوم والتقنية في الجيل الناشئ من خلال إتاحة الفرصة للممارسة وخوض التجارب المختلفة والتي تسهم في تطوير المهارات وتلبية الشغف تجاه العلوم والتقنية.

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16:50ت م

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