السعودية اليوم / النازحون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان يطلقون نداء استغاثة بسبب تدهور أوضاعهم الانسانية



بيروت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أطلقت مؤسسات وجمعيات إغاثية فلسطينية في بيروت، نداء استغاثة لمساعدة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بسبب تدهور أوضاعهم الانسانية والمعيشية .

وأكدت المؤسسات والجمعيات الاغاثية الفلسطينية العاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، أن النازحين الفلسطينيين من سوريا في البقاع الأوسط والغربي شرق لبنان، يعيشون ظروفًا إنسانية مأساوية بسبب سوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة، في ظل تراجع المساعدات وفرص العمل التي تمكنهم من تأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

وأشادت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية بالمساعدات التي تقدمها الدول العربية من خلال وكالة الأونروا للنازحين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمساعدات إغاثية عاجلة لإنقاذ الأطفال من شبح الجوع والبرد الذي يهدد حياتهم .

مما يذكر، أنّ مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا تسكن في مخيّمات ومراكز إيواء في البقاع اللبناني، وسط ظروف معيشيّة قاسيّة تتكثّف خلال الشتاء، نظراً للبرد الشديد وقسوة المناخ في تلك المناطق.

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15:25ت م

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