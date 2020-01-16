السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين ومهربين على الحدود مع ليبيا



تونس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أوقفت قوات الجيش التونسي بمنطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، سبعة أشخاص من جنسيات إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسيّة الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعيّة.

وأشار بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، انه تم إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف، أن قوات الجيش التونسي أوقفت بمنطقة حدودية أخرى ثلاثة مهربين كانوا على متن سيارة تهريب وحجزت لديهم كميات من البضائع المهربة.

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15:24ت م

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