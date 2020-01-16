السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها //للصحف فقط//



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.

وقال : إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

//للصحف فقط// // انتهى //

15:20ت م

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