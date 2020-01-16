السعودية اليوم / مصرع وإصابة 47 شخصًا بحادث سير في السودان



الخرطوم 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون بإصابات متفاوتة وذلك إثر تصادم باصين اليوم، في طريق الخرطوم مدني بمنطقة الكاملين 120 كيلو متر جنوب شرق العااصمة السودانية الخرطوم.

وقال مدير دائرة المرور السريع العقيد شرطة مبارك محمد أحمد ان الحادث وقع في مدينة الكاملين وذلك بسبب التخطي الخاطئ، وقامت شرطة المرور السريع بالجزيرة بعمل الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم واسعاف المصابين.

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15:18ت م

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