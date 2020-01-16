السعودية اليوم / فرع عمل وتنمية الرياض ينظم ورشة عمل "رؤية المملكة 2030 ومساهمة المنظومة في تحقيقها"



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل خاصة برؤية المملكة 2030، تحت عنوان " رؤية المملكة ومساهمة المنظومة في برامج تحقيقها " قدمتها الأستاذة "أماني الحقباني"من وكالة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية بالوزارة بحضور الدكتور يوسف بن مسفر السيالي مدير عام الفرع ومدراء ومديرات الدور والمراكز والمكاتب واللجان التابعة لفرع منطقة الرياض وذلك في القاعة الرئيسة بمجمع الوزارة بالدرعية.

وانطلقت الورشة بكلمة للدكتور السيالي رحب فيها بالحضور وأشاد بمثل هذه الورش مشدداً على أهميتها لما لها من دور كبير في تثقيف وتوعية المجتمع بكل مايتعلق بالرؤية ، وطالب الجميع بنقل ما شاهده وما سمعه في هذه الورشة لتعم الفائدة.

تناولت الورشة محاور عدة منها التعرف على برامج تحقيق الرؤية في منظومة العمل والتنمية، و من أهمها برنامج التحول الوطني وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير القطاع المالي،وتعزيز الشخصية الوطنية وغيرها من البرامج الموجهة.

كما تطرقت "الحقباني"إلى خطة استدامة التوعية لفروع وزارة العمل والتنمية من خلال استعراض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، منها هدف تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتحسين ظروف العمل للوافدين، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد ، ودعم نمو القطاع الربحي وغيرها من أهداف ومبادرات.

واختتمت الورشة بنقاش مفتوح والرد على استفسارات المدراء والحضور ومن ثم تقديم الشكر للحضور على تفاعلهم .

// انتهى //

15:05ت م

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