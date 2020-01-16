السعودية اليوم / سفارة المملكة في مصر تُحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة



القاهرة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

نفت سفارة المملكة العربية

وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.

// انتهى //

15:01ت م

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القاهرة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسنفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف التحايل والنصب على المواطنين.وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.// انتهى //15:01ت م0110

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.