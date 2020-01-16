السعودية اليوم / جامعي الخبر ينجح في استئصال غدة درقية من خلال تجويف الفم لسيدة تعاني من ورم



الخبر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في استئصال الغدة الدرقية من خلال تجويف الفم لمريضة ثلاثينية كانت تعاني من ورم في الفص الأيسر.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني أن فريق طبي بقيادة الأستاذ المساعد استشاري الغدد الصماء الدكتور حسن البشر تمكن من إجراء عملية إزالة ورم بالغدة الدرقية من خلال فتحة الفم بدون إحداث أي جروح، مؤكدا سعي الجامعة وإدارة المستشفى لتوفير كل ما من شأنه الرقي بالخدمة الصحية المقدمة لمراجعيها وفق أعلى المقاييس العالمية المتبعة في جميع المجالات وبطواقم وطنية.

من جانبه بين الدكتور البشر أن الفريق الطبي استطاع إجراء العملية من خلال فتحة الفم من دون إحداث أي جروح أو ندبات خارجية في جسم المريضة، وبدقة وحرفية تامة، وهذا ما ميز هذه الطريقة عن بقية الطرق الجراحية المعروفة والمتبعة لإزالة الغدة الدرقية.

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14:51ت م

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