السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يزور شرطة المحافظة



الدوادمي 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

زار محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري أمس شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العميد خالد بن ذيب الدوسري ومديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وعقد المحافظ خلال الزيارة اجتماعا بمديري الأجهزة الأمنية، بعد ذلك تجول المحافظ في الأقسام واطلع على سير العمل فيها واستمع لشرح من قبل مدير شرطة عن عمل تلك الأقسام وشاهد كافة البرامج التقنية المتقدّمة المعمول بها بتلك الأقسام.

وعبّر السديري عن شكره وتقديره على ما شاهده خلال زيارته من جهود، متمنياً التوفيق لرجال الأمن في أداء أعمالهم.

من جانبه ثمن مدير الشرطة زيارة المحافظ التفقدية وتشجيعه لرجال الأمن.

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14:49ت م

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