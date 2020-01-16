شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان إيف لودريان والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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