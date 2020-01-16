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وزير الخارجية يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

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