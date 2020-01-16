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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8459.80 نقطة
بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 27.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8459.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، ولاذ للتأمين، والخبير ريت، والإعادة السعودية، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، واكسا التعاونية، والتأمين العربية، وشمس، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.85%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 233.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7391.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 1504 صفقات.
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