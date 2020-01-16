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نجم البولو ناتشو فيجويراس يزور أمالا

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2020-01-16

نجم البولو ناتشو فيجويراس يزور أمالا

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار نجم البولو العالمي ناتشو فيجويراس اليوم مشروع أمالا حيث تمت استضافة لقاء تعارف مع فريق المشروع في مكاتب الشركة.

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ونشر حساب المشروع على تويتر صورة للنجم العالمي وهو يوقع على كرة بولو.

وتنطلق اليوم بطولة ديزرت بولو، التي تُسجّل في تاريخ المملكة العربية كأول بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تشكيله حديثًا، وتمتد خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020. وستكون هذه البطولة بمثابة حدث رئيس ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يحتفل بالتراث الثقافي لمنطقة المدينة المنورة الجميلة وتاريخيها على مدار ثلاثة أشهر.

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