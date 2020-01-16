السعودية | سماء الكويت.. معبر جغرافي رئيسي للصقور المهاجرة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

تعتبر سماء الكويت معبرا جغرافيا رئيسيا لأعداد كبيرة من الطيور المهاجرة ومن أهمها الصقور وذلك خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من كل عام.

وتبدأ الصقور في الهجرة الى شبه الجزيرة العربية والأراضي الكويتية قادمة من دول غرب آسيا وتركيا وسيبيريا والهند وباكستان وايران وقد اعتاد الكويتيون منذ القدم على اقتناء الصقور كما احبوا تربيتها بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد تناول الدكتور راشد الصانع في كتابه (رسالة الكويت) الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية -المجلد الرابع يناير 2014- انواع الصقور حيث اشار الى ان (الصقر الحر) يعتبر من افضل أنواع الصقور.

واوضح ان الصقارين في الكويت ودول الخليج العربية يفضلون (الصقر الحر) وذلك لما يتميز به من كبر الهامة وتعدد الألوان إضافة الى قوته وسرعته في الصيد.

واضاف ان (الصقر الحر) ينقسم الى نوعين الأول (الحر الجبلي) ويعيش في الجبال ولونه يميل للحمرة أما النوع الثاني فهو (الحر البحري) ويعيش بالقرب من البحار ولونه ازرق ممزوج ببعض البياض.

واشار الى انه من أنواع الصقور ايضا (الشاهين) الذي يعتبر اسرع واشجع الجوارح لتميزه بصغر عينه مقارنة بعين (الحر) كما انه ساقه قصيرة وريشه قليل ويمتاز بسرعة تعلمه وتدريبه مما يجعله من أفضل أنواع الصقور.

وافاد ان هناك نوعا من الصقور يدعى (المثلوث) وهو صقر احمر اللون صغير الحجم سرعته عالية أما (الكوبج) فهو نوع من الصقور يمتاز بصغر رأسه ومنقاره وعينيه وكفيه إضافة الى انه حاد الطباع وعادة لا ينجح كثيرا في الصيد ومن ألوانه الأحمر والأشقر.

اما الصقر (الوكري) فقد ذكر عنه الدكتور الصانع انه سمي بهذا الاسم بناء على الوكر او العش وهو من اصغر أنواع الصقور ولونه أحمر عند رأسه وهناك أيضا (وكري) لونه اسود عند الرأس ويمتاز هذا الصقر بالشجاعة في الصيد.

ولفت الى صقر (القرموشة) وهو نوع من الصقور غير مرغوب عند الصيادين بسبب شكله غير المتكامل فهو يملك منقارا طويلا مع صغر رأسه وطول اصابعه ومخالبه وعادة ما يكون باللون الأحمر والأخضر.

وبين ان صقر (الجير) من افضل أنواع الصقور خصوصا النوع الوحشي منه وعادة ما تنحصر ألوانه بين الأبيض والأسود ويتميز هذا النوع بالسرعة والشجاعة وهو من الصقور التي تعيش في المناطق القطبية.

وعن اهم الأمراض التي تصيب الصقور فقد ذكر الصانع انه (القلاع) وهو مرض سببه العدوى من الطيور الأخرى اضافة الى الاكل الفاسد ومن اعراضه فقدان الصقر للشهية.

واضاف انه من الامراض التي يصاب بها الصقر كذلك (الجدري) الذي يصيب الصقور بسبب البعوض الذي يلسعها ومن اعراضه انتفاخات حمراء صغيرة الحجم تظهر على أصابع الطير وحول فتحات انفه.

وقال ان هناك ايضا مرض (الرداد) الذي يصيب الصقور وهو عبارة عن فطريات تصيب رئة الصقر يمتد تأثيرها الى الاحشاء الداخلية والكبد والكلى.