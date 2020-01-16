شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» يحذر.. أمطار ورياح يومي الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة داعياً المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - سائلاً الله - أن يحفظ الجميع من كل سوء.
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