شكرا لقرائتكم ضبط أربع شاحنات حطب وفحم في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 ضبط أربع شاحنات حطب وفحم في عسير متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها تمكنت فرق مراقبة الغابات التابعة لخدمات وحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز قنا والبحر من ضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب. وكذلك تم ضبط مركبة رابعة من نوع دينا محملة بالفحم المحلي من قبل مكتب الوزارة بمحافظة رجال ألمع.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير م. غانم الجذعان على أهمية تكاتف ومواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.

وأوضح أنه تم حجز ومصادرة الكميات المضبوطة وسيتم استكمال إيقاع العقوبات اللازمة بحق المخالفين حسب النظام.

وتشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على منع ونقل الحطب والفحم المحلي حفاظا على الغطاء النباتي وتنميته. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أربع شاحنات حطب وفحم في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.