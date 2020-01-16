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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 34.60 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 34.60 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضاً 0.10 ريال أي ما يعادل 0.29 % لينهي تداولات اليوم عند 34.60 ريال
وكان سعر الإغلاق السابق لسهم ارامكو يوم أمس 34.70 ريال وتم الافتتاح اليوم عند نفس السعر لكنه تراجع خلال الجلسة إلى 34.50 ريال لكنه تمكن من تصحيح الوضع وارتفع 10 هللات قبل الإغلاق.
وبلغ عدد الصفقات 8,443 صفقة فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 1,128 سهماً بينما كانت الكمية المتداولة 9,523,947 سهماً بقيمة 329,472,252.60 ريال.
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