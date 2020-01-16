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أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف كلية الملك خالد العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أسماء المرشحين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية على عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وقالت الوزارة إنه تم ترشيح عدد من المرشحين مبدئياً للوظائف المعلن عنها بتاريخ 1441/5/3هـ إلى تاريخ 1441/5/7هـ في موقع وزارة الحرس الوطني بتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) .
ودعت وزارة الحرس الوطني المعلن أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية المقرر إجراؤها بكلية الملك خالد العسكرية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1441/5/25هـ من الساعة الثامنة صباحاً .
ويمكن معرفة الأسماء عبر الرابط التالي (هنا)
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