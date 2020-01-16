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روحاني: نخصب اليورانيوم بكميات أكبر
من قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الخميس، إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.
وأضاف روحاني: “نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق، الضغط زاد على إيران، لكننا نواصل التقدم”، حسبما نقلت “رويترز”.
وتقلص طهران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق النووي رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبل اقتصاد إيران.
ورفض الرئيس الإيراني، الأربعاء، فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن ثلاث دول أوروبية انصاعت للتهديدات الأميركية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي، في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
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